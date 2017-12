Flamengo contrata atacante paraguaio A fama do atacante paraguaio César Ramirez, ex-Cerro Porteño, não é das melhores fora de campo. O novo reforço do Flamengo é conhecido em seu país pelas confusões em que se envolve. Está, por exemplo, impedido de entrar em algumas boates por causa de algumas brigas. O lado bad boy de César Ramirez, porém, não preocupa a diretoria do Flamengo. O jogador se apresenta na próxima segunda-feira na Gávea, dois dias depois de defender o Paraguai contra a Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. "Não me importa. Eu quero que ele resolva a falta de gols", declarou o vice-presidente de futebol do Flamengo, Gerson Biscotto.