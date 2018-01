Flamengo contrata Celso Roth Duas semanas depois de demitir Cuca, a diretoria do Flamengo anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do técnico Celso Roth para dirigir a equipe no Campeonato Brasileiro de 2005. O treinador deverá chegar à Gávea amanhã, pouco antes da estréia do time no campeonato, diante do Cruzeiro no Maracanã. Roth era a primeira opção dos dirigentes rubro-negros desde a saída de Cuca, mas na primeira tentativa, ele pediu alto demais para os padrões do clube. Queria salário mensal de R$ 150 mil. Assustados, os dirigentes partiram para outras opções, mas tiveram de voltar à origem depois da recusa de Geninho - que preferiu continuar no futebol árabe.