Flamengo contrata Cláudio Pitbull O Flamengo anunciou nesta quinta-feira à noite a contratação do atacante Cláudio Pitbull, ex-Grêmio, e que estava no Porto, de Portugal. Ele chega ao Brasil no final de semana e na segunda-feira se apresenta ao Rubro-Negro, para começar a treinar e assinar um contrato de cinco anos. O valor da multa contratual do atacante, paga pelo Flamengo ao time português, não foi divulgado. Seu salário também não foi divulgado, mas deve ficar em torno de R$ 90 mil, o mesmo que ele ganhava em Portugal. Pitbull está voltando ao Brasil porque não vinha sendo aproveitado, desde que chegou ao Porto, no começo deste ano.