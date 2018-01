Flamengo contrata dois volantes O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a contratação de dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro: os volantes Paulo Miranda e Fabiano Eller. Os dois jogadores já atuaram pelo principal rival do Rubro-Negro, o Vasco. "Todo grande jogador que conheço gostaria de vestir a camisa do Flamengo e comigo não foi diferente", disse Eller, que também atuou pelo Palmeiras e nesta segunda-feira já realizou o primeiro treinamento no novo clube. Paulo Miranda deve se apresentar nesta terça-feira ou quarta-feira. A documentação do jogador ainda precisa ser liberada pelo Cruzeiro, seu ex-time.