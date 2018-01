Flamengo contrata Felipe, ex-Vasco A contratação do meia Felipe pelo Flamengo praticamente assegurou a permanência de Vampeta no Corinthians. A diretoria rubro-negra abriu mão dos direitos sobre 70% do passe do volante, em troca da vinda do novo contratado. A cessão do passe de Vampeta foi feita aos procuradores Reinaldo Pitta e Alexadre Martins, os mesmos de Felipe, de acordo com o vice-presidente de Futebol do Rubro-Negro, Paulo Dantas. Felipe, ex-Vasco, estava no Galatasaray (Turquia) e será o principal reforço do Flamengo na temporada 2003. O jogador só não assinou contrato - que será de dois anos - com o Rubro-Negro porque espera um atestado liberatório da Fifa, desvinculando-o do time turco. Ele conseguiu rescindir seu contrato europeu, por causa do atraso de quatro meses no pagamento de seus salários. "Já devo treinar nesta quinta-feira. Não fiz pré-temporada, mas acredito que tenha condições de atuar 45 minutos contra o Friburguense", afirmou Felipe, que jogou pela última vez dia 22 de dezembro, ainda pelo Galatasaray. Felipe disse não ter feito exigências para acertar sua transferência para o Flamengo. "É claro que o jogador fica com o pé atrás se vai receber ou não, mas a diretoria prometeu se esforçar para pagar em dia", afirmou o meia. Por fim, ele revelou que não terá problemas em enfrentar o Vasco. "Todo mundo sabe que fui revelado lá. Sou profissional e a partir de agora sou Flamengo." Em relação à situação envolvendo o atacante Liédson, não houve avanços. O jogador continua vinculado ao Flamengo e não pode atuar por nenhum outro time brasileiro, por causa de uma liminar obtida pela equipe carioca na Justiça.