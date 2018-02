Flamengo contrata Joel Santana A diretoria do Flamengo anunciou no início da manhã desta segunda-feira a contratação do técnico Joel Santana. Ele - que foi demitido do Brasiliense, o último colocado no Campeonato Brasileiro - foi apresentado ainda pela manhã na Gávea. Joel é o quinto técnico do Flamengo na temporada. Antes o clube rubro-negro teve Júlio César Leal, Cuca, Celso Roth e Andrade. Na semana passada, a diretoria flamenguista chegou a anunciar a contratação de Tite, mas o ténico gaúcho disse que tinha um acordo anterior firmado com um clube japonês. Diante disso, os dirigentes chegaram a dizer que Andrade seria mantido no cargo até o final dodo ano. O Flamengo corre sério risco de rebaixamento para a Série B. O time é o 20º colocado entre 22 clubes. Tem 34 pontos ganhos em 33 jogos. Para evitar a forte pressão da torcida - que exige vitória na próxima rodada, quarta-feira, contra o Juventude, em Caxias do Sul - os dirigentes resolveram tirar o time do Rio. Provavelmente a partir do dia 2, a equipe vai treinar na Granja Comary, em Teresópolis, a concentração oficial da Seleção Brasileira.