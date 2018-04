Flamengo contrata Juninho Paulista O meia Juninho Paulista acertou nesta quinta-feira a sua transferência para o Flamengo e marcou sua apresentação para a segunda-feira, juntamente com o meia Leonardo, que veio do São Paulo. Segundo o superintendente de futebol do clube carioca, Walter Srour, o jogador aceitou receber R$ 1 milhão parcelados, durante os sete meses que permanecerá na Gávea. "Está tudo certo com o Flamengo. O que mais pesou foi a possibilidade de Juninho disputar a Copa Libertadores", explicou o pai do jogador, Oswaldo Giroldo. "Ele gostou do Rio e a torcida do Flamengo poderá ser importante na ascensão dele." Sobre o Vasco, Oswaldo Giroldo explicou que a audiência de conciliação com o clube (Juninho cobra o pagamento de R$ 13 milhões, por causa de salários e direitos de imagem atrasados) acontecerá na terça-feira. O pai do jogador disse esperar que a audiência seja tranqüila.