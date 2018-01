Flamengo contrata lateral André Santos O Flamengo contratou nesta sexta-feira o lateral-esquerdo André Santos, o quarto reforço para a temporada - antes havia acertado com Adrianinho, Fabiano e Marcos Denner. O jogador, de 21 anos, atuou no Figueirense no Campeonato Brasileiro de 2004 e assinou contrato com o Rubro-Negro por 3 anos. Ele vai se apresentar no domingo ao técnico Júlio César Leal, em Volta Redonda (RJ), onde o elenco faz a pré-temporada desde quarta-feira. Nascido em São Paulo, André Clarindo dos Santos foi revelado nas categorias de base do Figueirense. Como profissional, teve um rápida passagem pelo Rio Claro, de São Paulo, em 2003. Tem em seu currículo os títulos de campeão catarinense em 2003/04. O lateral-esquerdo atuou 46 vezes com a camisa do Figueirense e marcou dois gols. Um deles inclusive na vitória sobre o Flamengo, por 3 a 2, no último Brasileiro, no Estádio Orlando Scarpelli.