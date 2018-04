Flamengo contrata lateral-direito, mas faz mistério

RIO - O Flamengo vai anunciar nos próximos dias um reforço para a lateral direita. O diretor de futebol do clube, Paulo Pelaipe, confirmou a contratação, mas não quis dar detalhes. Atualmente, o único jogador natural da posição no elenco é o titular Leonardo Moura.

"Fechamos com um lateral direito, mas não podemos revelar mais nada além disso. Não vou falar o nome e nem dar pistas. Vamos anunciar nos próximos dias. Só posso dizer que é um grande jogador e que se encaixa na nossa política de investimentos do futebol", disse.

Nesta sexta, o clube vai apresentar oficialmente dois reforços: o volante Val, que veio do Mogi Mirim, e Bruninho, ex-Atlético Sorocaba. Eles vão se juntar ao grupo no Ninho do Urubu, na reapresentação depois da vitória por 2 a 1 sobre o Campinense, que garantiu o time na próxima fase da Copa do Brasil, contra o Asa (AL).

Recentemente, o clube acertou as contratações dos atacantes Marcelo Moreno e Paulinho e do volante Diego Silva.