Flamengo contrata mais um atacante O atacante Alessandro, o mais novo reforço do Flamengo para a disputa do segundo turno do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, se apresentou nesta segunda-feira ao técnico Cuca. O jogador, contratado ao América-MG, realizou exames médicos pela manhã, na Gávea, e à tarde se integrou ao restante do elenco na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, zona sul, onde o Rubro-Negro está treinando. "Estou feliz em jogar pelo Flamengo e espero ajudar a equipe a fazer uma campanha melhor na Taça Rio e disputar o título da competição", disse Alessandro, que atuou no ano passado pelo Fluminense e assinou contrato com o Rubro-Negro até o final de 2005. Porém, um cláusula no documento permite o jogador se transferir para o futebol europeu caso apareça uma proposta no decorrer da temporada. Neste caso, o Flamengo não receberá nada.