Flamengo contrata Marcos Denner Depois de anunciar o zagueiro Fabiano e o meia Adrianinho, a diretoria do Flamengo apresentou neste sábado o seu terceiro reforço para a temporada 2005. Trata-se do atacante Marcos Denner, de 28 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, marcando 13 gols. Carioca, ele nunca tinha atuado por uma equipe do Rio. "Quando soube da possibilidade de vir para o Flamengo, disse para o meu empresário esquecer qualquer outra proposta e fazer de tudo para atuar na Gávea", declarou Marcos Denner, que assinou contrato por um ano. Em seguida, vestiu a camisa rubro-negra e revelou um desejo. "Sonho em marcar um gol pelo clube, com a torcida lotando o estádio." Além do atacante, a diretoria do Flamengo também anunciou seu novo preparador físico. Toninho Oliveira chega ao clube para substituir Moraci Sant?Anna, que foi para o Palmeiras. Na sua última passagem pelo clube carioca, Oliveira participou de diversas conquistas. Foi tricampeão estadual e campão da Copa Mercosul (1999) e da Copa dos Campeões (2001).