Flamengo contrata meia Adrianinho O meia Adrianinho, ex-Paysandu, é o segundo reforço do Flamengo para a temporada. Com ele, também se apresentará ao clube o zagueiro Fabiano, contratado na terça-feira. O jogador, de 24 anos, assinou contrato por quatro meses, que pode ser prorrogado até o fim de 2005. Adrianinho se destacou na Ponte Preta em 2003. No ano passado vestiu as camisas do Corinthians, São Caetano e Paysandu sem deixar boa impressão. Ele vai se apresentar ao técnico Júlio César Leal na segunda-feira, dia em que os demais jogadores rubro-negros vão iniciar os exames médicos e os teste físicos. Seguirão na quarta-feira para Volta Redonda, local da pré-temporada. A diretoria do Flamengo ainda corre atrás de um atacante. Fábio Júnior, Marcos Denner e Tápia interessam.