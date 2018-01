Flamengo contrata o lateral Rafael Se não bastasse a necessidade de motivar os jogadores, por causa da derrota para o Santos, o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, recebeu nesta segunda-feira a notícia de que não vai poder escalar o meia Fábio Baiano e o atacante Zé Carlos para a primeira partida contra o Remo, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Ambos ainda não se recuperaram de contusões e vêm sentindo dores musculares. Apesar dos desfalques, a principal preocupação de Nelsinho foi a de fazer um trabalho psicológico no grupo. O treinador lembrou aos jogadores que o momento é o de pensar somente na partida contra o Remo, quinta-feira, no Maracanã. ?Agora, precisamos manter a calma e absorver toda a pressão para o desenvolvimento do nosso rendimento." A boa notícia para o treinador foi o anúncio da contratação do lateral-direito Rafael, de 23 anos, por empréstimo até o final do ano. O jogador estava no São Caetano e já atuou pelo Vasco, em 2001, no entanto, seu passe pertence ao Guarani. As torcidas organizadas do Flamengo informaram nesta segunda-feira que farão um mutirão para pintar o muro externo da sede do clube, na Gávea, zona sul. Os torcedores rubro-negros custearão as tintas para o trabalho.