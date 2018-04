Flamengo contrata Ricardo Gomes Ricardo Gomes, que deixou o Fluminense no último domingo, é o novo técnico do Flamengo, substituindo PC Gusmão. Junto com ele, o clube também contratou o preparador físico da seleção brasileira, Moraci Sant?Anna. A apresentação de ambos irá ocorrer apenas na segunda-feira, quando vão começar o trabalho na Gávea, antes da viagem para uma inter-temporada em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Com isso, o interino Andrade ainda comanda o time no jogo contra o Paraná, domingo, no Maracanã.