Flamengo contrata Souza, artilheiro do Brasileirão 2006 O Flamengo contratou nesta quinta-feira o atacante Souza, do Goiás, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2006, com 17 gols. O atacante, de 24 anos, assinará contrato por três anos, prorrogáveis por mais dois, e será apresentado nesta sexta, na Gávea. Para ter Souza, o Flamengo precisou fazer uma ?ginástica? financeira e ainda cedeu ao Goiás, por empréstimo de um ano, além de 50% dos direitos econômicos, uma das promessas do clube: o atacante Fabiano Oliveira, que está na seleção sub-20 disputando o Campeonato Sul-Americano, no Paraguai. Resolvida a liberação de Souza com o Goiás, que desistiu de cobrar a multa rescisória de R$ 6 milhões - por ter o jogador sob contrato até 2009 -, o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Kléber Leite, passou a negociar com os proprietários dos direitos federativos do atacante. Ao final, o Rubro-Negro adquiriu 100% dos direitos de contrato do atleta junto ao Marítimo de Portugal e a um grupo de investidores. Já os direitos econômicos, que incidem sobre uma futura venda de Souza, o Flamengo comprou 25% e o restante ficou com os ex-proprietários dos direitos federativos do atacante. O meia Juninho Paulista, também contratado neste ano, festejou o reforço de Souza. Ambos atuaram junto no Vasco, entre 2000 e 2001. ?Atuamos juntos, ele é um grande jogador e evoluiu muito. Espero que venha nos ajudar?, disse Juninho Paulista. ?Temos grandes atletas aqui no Flamengo e a vinda de Souza melhora ainda mais nosso elenco. Até porque, um grande time não se forma somente com 11 jogadores.? Souza foi revelado no Madureira, em 1998. Um ano depois, se transferiu para o principal inimigo de seu novo clube, o Vasco, onde ganhou projeção e ficou até 2003, quando se transferiu para o CSKA, da Bulgária. Sem se adaptar ao país búlgaro, ficou seis meses e foi para o Marítimo de Portugal. Em 2005 voltou para o Brasil, atuou pelo Internacional e, no segundo semestre, foi contratado pelo Goiás.