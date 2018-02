Flamengo contrata volante da Ponte O volante Fabinho, da Ponte Preta, acertou nesta sexta-feira sua transferência para o Flamengo. Segundo a diretoria do clube carioca, a Ponte liberou o atleta sem custos. Na realidade o jogador já é dono de seus direitos federativos e só tinha um compromisso formal com o time campineiro. A contratação do volante foi concretizada após o acerto do Flamengo com Nelsinho Baptista, novo treinador do clube. Segundo Radamés Latari, vice-presidente de futebol do Flamengo, o jogador já era pretendido, mas foi o novo técnico que deu o voto final sobre sua contratação. "Quando falei com o Nelsinho sobre o Fabinho, ele me disse que interessava muito, por ser um jogador excelente na marcação e muito bom no passe. Dessa forma, fui aos dirigentes da Ponte e resolvemos tudo rapidamente" comentou o dirigente. Fabinho viaja ao Rio de Janeiro neste sábado, para realizar exames médicos. Na segunda-feira, ele será inscrito na CBF para a disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-americana. No começo da semana, Fabinho, de 26 anos, chegou a acertar com o São Caetano, mas voltou atrás depois que soube do interesse de dois times cariocas: o Flamengo e o Vasco da Gama.