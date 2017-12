Flamengo convida Zagallo para técnico O presidente do Flamengo, Márcio Braga vai ter nesta terça-feira um encontro com o coordenador-técnico da Seleção, Mário Jorge Lobo Zagallo a quem vai formalizar um convite para que assuma o comando da equipe rubronegra nas quatro partidas restantes do Campeonato Brasileiro. Como a Seleção não vai ter mais nenhuma atividade neste final de ano, a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol já acenou com a possibilidade de liberar Zagallo para ser o técnico do Flamengo. No entanto, a tendência é que o tetracampeão não concretize a negociação. Márcio Braga passou esta segunda-feira em São Paulo, em reunião com o Clube dos 13, e só chegou ao Rio de Janeiro pouco depois das 20 horas. A principio, ele queria se reunir com Zagallo neste mesmo dia, mas o encontro foi adiado por algumas horas. Zagallo, em sua casa, disse que era funcionário da CBF e que só estava autorizado a falar de Seleção Brasileira. Porém, não negou que fora sondado pela diretoria do clube carioca. Seria a segunda vez que Zagallo treinaria a equipe do Flamengo. Em 2001 ele pediu demissão do clube quando faltavam três rodadas para o final do Brasileiro, sendo substituído por Carlos Alberto Torres.