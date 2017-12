Flamengo corre atrás de reforços Com a ida do meia Roberto, ex-Ponte Preta, para o futebol do Japão, os dirigentes do Flamengo passam a estudar outros nomes para reforçar o elenco na temporada 2004. O diretor-técnico Júnior faz mistério com relação aos jogadores pretendidos, mas já trabalha com uma lista entregue pelo técnico Abel Braga.