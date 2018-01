Flamengo cumpre tabela na Mercosul Classificado para a próxima fase da Copa Mercosul e com a primeira posição do Grupo B garantida, o Flamengo jogará nesta quinta-feira, às 19h10, contra o Olímpia, do Paraguai, apenas para cumprir tabela. A pouca importância da partida fez com que o técnico Zagallo e o time titular nem viajassem para a capital paraguaia. O auxiliar técnico de Zagallo, Luis Carlos Prima, é quem comandará o time. A equipe paraguaia não tem mais chances de se classificar, já que esteve suspenso da competição e perdeu alguns jogos por WO. O jogo poderá ter alguma utilidade para Zagallo, que o acompanhará pela TV do Rio de Janeiro e orientará Prima por telefone. O treinador deve definir quem será o companheiro de zaga de Juan, que cumpriu suspensão, no fim de semana em jogo com o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os volantes Jorginho e Rocha também disputam uma vaga. O lateral-esquerdo Cássio, suspenso da partida com os mineiros, será o único atleta considerado titular que atuará. Quem pode ser a atração nesta quinta-feira é o atacante Roma. Ele foi um dos responsáveis pela virada do Flamengo sobre o Corinthians, no último domingo, no Morumbi. Na próxima fase, o Flamengo enfrentará o melhor segundo colocado. No momento, o San Lorenzo, da Argentina, ocupa esta vaga. O clube argentino faz parte do mesmo grupo do time carioca.