Flamengo dá chance para filho de Zico O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o América, em jogo-treino realizado hoje pela manhã no Estádio Giulite Coutinho, que pertence ao América. O gol foi maracdo pelo atacante Flávio, ex-Flamengo. O técnico do Rubro-Negro, Valdir Espinosa, disse que o placar e o rendimento de sua equipe não têm relação com o potencial do time. ?Foi apenas um treino. Não nos preparamos para um jogo.? O clube vai dar uma oportunidade ao meia Thiago, filho de Zico. O atleta se apresenta ao Flamengo em 3 de janeiro para iniciar a pré-temporada com os demais colegas. Ele vai passar inicialmente por um período de testes. Se for aprovado, assinará contrato com o clube. Thiago já atuou nas categorias de base do Flamengo, no CFZ e no Coritiba.