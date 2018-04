Flamengo dá férias a titulares e vai usar reservas no Brasileirão

Sem pretensões no Campeonato Brasileiro, o Flamengo decidiu dar férias antecipadas a 13 jogadores do seu elenco, todos eles regularmente utilizados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Entre os que já estão de folga aparecem o goleiro Paulo Victor, o meia Gabriel e o atacante Eduardo da Silva.

Dos 13 que receberam férias antecipadas, oito foram titulares do Flamengo na rodada passada, diante do Vitória: Paulo Victor, Léo Moura, Wallace, Éverton, Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Nixon. Os demais jogadores liberados são Samir, Gabriel, Alecsandro, Paulinho e Eduardo da Silva. Todos atuaram com regularidade.

Assim, o Flamengo deve enfrentar o Grêmio, domingo, às 17h, com uma equipe completamente reserva, aproveitando o jogo em Porto Alegre para dar rodagem a garotos e testar atletas que não têm permanência garantida no ano que vem.

O time carioca é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e no máximo pode ultrapassar o Atlético-PR (53) e assumir a oitava posição. Santos (50) e Sport (49), porém, podem subir. O Grêmio disputa o quinto lugar com Fluminense e Atlético-MG, mas já deu adeus à Libertadores.