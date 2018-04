Flamengo dá prazo para receber o 'troféu das bolinhas'

O Flamengo estabeleceu prazo para entrar na justiça desportiva a fim de ter a posse da taça destinada ao primeiro clube cinco vezes campeão brasileiro: três dias depois de o São Paulo receber a peça das mãos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informação foi passada ao Estado/JT/AE pelo advogado do clube Michel Assef Filho, que ressaltou que o Flamengo continuará tentando uma saída diplomática com o clube paulista e a CBF. A entrega do troféu aos são-paulinos está prevista para 3 de dezembro. "Não vamos tomar qualquer atitude legal por enquanto, mas iremos entrar na justiça desportiva caso não haja um acordo de cavalheiros", diz Assef Filho. Para o advogado, o clube carioca tem um forte argumento a seu favor: o fato de a própria CBF ter tirado o troféu Copa Brasil - conhecido como a "Taça das Bolinhas" e dado ao campeão nacional até 1992 - de circulação depois que o Flamengo conquistou o título daquele ano. "Juridicamente, não há o que questionar, pois um regulamento se sobrepõe ao outro, e o atual, assim como todos os outros posteriores a 92, em nenhum momento faz menção à Copa Brasil", esclarece Assef Filho. "Do ponto de vista legal, a taça não está mais em disputa desde então." O advogado garante, porém, que o clube não apelará para a justiça comum pela posse da peça, mas admite que diversos sócios do Flamengo o procuraram interessados em entrar com uma ação por conta própria. "Muitas pessoas me ligaram a respeito e essa possibilidade existe. O clube não pode impedir que seus sócios ou torcedores tomem tal iniciativa. Mas não se trata de um subterfúgio do Flamengo para driblar as sanções da Fifa." Tal postura contraria a posição do presidente do clube, Márcio Braga, que dissera no início da semana que medidas legais não seriam tomadas. "Todo mundo sabe que o Flamengo é pentacampeão. Cabe a CBF reconhecer o que a sociedade inteira já sabe", disse Márcio. A julgar pelas palavras de Michel Assef Filho, porém, o Departamento Jurídico rubro-negro não desistirá tão fácil. "Não se trata do troféu em si. A nossa sala, inclusive, tem pouco espaço, tantas são as nossas conquistas. O que está em jogo é uma questão moral", argumenta. "Como pode o São Paulo reconhecer o Flamengo como primeiro pentacampeão e aceitar receber uma taça que é o símbolo deste pentacampeonato?" O Campeonato Brasileiro já acabou faz tempo, com o título antecipado do Tricolor Paulista, mas a briga pela Copa Brasil não deve terminar tão cedo.