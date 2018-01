Flamengo dá vexame: 4 a 3 Juventude "Time sem vergonha!" A frase entoada em coro pela torcida rubro-negra para o Flamengo resumiu a derrota desta quinta-feira à noite, para o Juventude, por 4 a 3, em casa, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não que o time gaúcho tenha exibido um futebol de excelência, mas soube aproveitar a fragilidade da equipe que tem um caótico sistema defensivo. Em apenas 17 minutos, quando o zagueiro Naldo marcou o segundo gol, o Juventude assegurou a vitória. Com a vantagem de dois gols no marcador, o primeiro foi feito pelo atacante Enílton, aos 13 minutos, o time gaúcho ainda administrou o resultado e ainda foi beneficiado pela expulsão do lateral-direito Leonardo Moura, aos 28 minutos, após dar um "carrinho" por trás em Enílton. O Flamengo chegou a marcar um gol na primeira etapa, com o zagueiro Júnior Baiano, aos 32 minutos. No segundo tempo, mesmo com a modificação tática feita pelo técnico Celso Roth, de 3-5-2 para 4-4-2, o time carioca piorou em campo e o Juventude se aproveitou. Enílton voltou a marcar aos 3 minutos e o experiente atacante Túlio Maravilha fez o mais belo gol da noite, ao driblar três jogadores e chutar sem defesa para o goleiro Diego, aos 16 minutos. Na tentativa de diminuir o vexame, o Flamengo esboçou uma reação: Júnior Baiano voltou a marcar, aos 32 minutos, e dois minutos depois, Fabiano Oliveira fez o terceiro da equipe carioca. Mas nem assim a torcida perdoou a nova derrota, a sétima no Brasileiro: "Olé, olé, olé! Time sem vergonha! Time de m...!"