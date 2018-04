Flamengo dá volta olímpica com a 'taça das bolinhas'

A polêmica disputa entre Flamengo e São Paulo pela posse definitiva da 'taça das bolinhas' ganhou mais um episódio na noite deste domingo. Após derrotar o Santos no Maracanã, diante de mais de 80 mil torcedores, o clube carioca deu uma volta olímpica com uma réplica da taça. Veja também Crônica do jogo: Flamengo 1 x 0 Santos Crônica do jogo: São Paulo 1 x 0 Grêmio O Flamengo conquistou o pentacampeonato brasileiro em 1992, porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhece apenas quatro título - para a entidade, o campeão de 1987 (Copa União, organizada pelo Clube dos 13) foi o Sport Recife e não clube carioca. O São Paulo, que faturou o quinto título nacional neste ano, receberá em dezembro a taça das bolinhas das mãos da CBF, em definitivo. Isso causou uma revolta nos dirigentes flamenguistas, que enviaram um oficio para o clube paulista pedindo que o mesmo abrisse mão do troféu. A diretoria do clube paulista ignorou o oficio do Flamengo e confirmou que receberá a taça da CBF. Os cariocas, no entanto, ainda não desistiram de levar o polêmico troféu.