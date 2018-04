Flamengo de Guarulhos garante vaga na final da Copa Energil C

O Flamengo de Guarulhos vai disputar a final da Copa Energil C, depois de ter eliminado a Portuguesa Santista neste domingo. O outro finalista é o Independente de Limeira, que garantiu a classificação na sexta-feira, ao empatar com o SEV. Dona da melhor campanha na fase inicial da Copa Energil C, a Portuguesa Santista acabou sendo eliminada na semifinal do torneio. Mesmo jogando em casa, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, neste domingo, o time só empatou com o Flamengo, que tinha vencido o primeiro jogo do confronto por 2 a 1. A Portuguesa Santista até que saiu na frente, com o gol de Caconde, aos 32 minutos do segundo tempo. Mas o Flamengo reagiu e empatou aos 38, com Rogerinho, garantindo sua classificação para a final. A programação dos dois jogos da final da Copa Energil C será definida nesta segunda-feira, pela Federação Paulista de Futebol. Como teve melhor campanha na fase inicial do torneio, o Independente tem a vantagem de atuar por dois resultados iguais contra o Flamengo.