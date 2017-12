Flamengo de Guarulhos perde o técnico O Flamengo de Guarulhos está sem técnico para a reta final do Campeonato Paulista da Série A2. José Galli Neto pediu demissão na quinta-feira à noite, após receber convite do Joinville-SC, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O acerto com o clube catarinense ainda não foi oficializado e o próprio presidente do Flamengo, Ricardo Beires, desconversa sobre o assunto. Segundo ele, o treinador recebeu uma proposta irrecusável de "um clube do Sul". Mas, também na quinta-feira à noite, o Joinville anunciou a saída do técnico Édson Gaúcho, após uma série de maus resultados. Em quatro rodadas, o clube venceu apenas uma partida e perdeu os outros três compromissos, somando três pontos - é o 20º colocado na Série B. A situação do Flamengo no Paulista da Série A2 também é preocupante. Melhor time da segunda fase, entrou na fase final com status de favorito. Mas, após duas rodadas, aparece na última colocação. Perdeu os dois jogos e ficou longe do acesso. Para os quatro últimos jogos da Série A2, a diretoria do Flamengo decidiu colocar o preparador físico Tom como treinador do time, a pedido dos próprios jogadores. Ele já estréia no domingo, contra o Taubaté, em Guarulhos.