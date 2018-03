Flamengo de Guarulhos vence São Carlos na Série A-3

O Flamengo de Guarulhos começou muito bem a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3, neste domingo, ao ganhar fora de casa do São Carlos, por 3 a 0. No outro jogo do dia, o Votoraty derrotou o São Bernardo por 1 a 0, em Votorantim. A vitória tranqüila deixou o Flamengo com três pontos, na liderança do Grupo 3, ao lado do União Barbarense, que venceu o Nacional por 2 a 1 no sábado. No Grupo 2, o Votoratay também chegou aos três pontos, ao lado do Oeste Paulista, que ganhou do Linense no sábado, por 3 a 2. A segunda rodada da segunda fase da Série A-3 será realizada na quarta-feira. À tarde, jogam São Bernardo x Oeste Paulista e Flamengo x Nacional. E à noite, acontece Linense x Votoraty e União Barbarense x São Carlos. Nesta fase do campeonato, os times se enfrentam, em dois turnos, dentro do grupo. Ao término de seis jogos, os dois melhores de cada chave garantem, automaticamente, o acesso para a Série A-2 em 2009.