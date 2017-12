Flamengo decide dispensar Celso Roth Celso Roth não é mais o técnico do Flamengo. Em visita a familiares em Porto Alegre, ele vai ser comunicado nesta terça-feira, durante a reapresentação do elenco, na Gávea, da decisão da diretoria rubro-negra em demiti-lo. A permanência do treinador tornou-se insustentável depois do acumulo de maus resultados, que levaram o Flamengo à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em 19 jogos no comando do Flamengo, Celso Roth totalizou cinco vitórias, quatro empates e dez derrotas, um aproveitamento de 33%. Andrade assumirá o time enquanto a diretoria rubro-negra tenta contratar um novo treinador.