Flamengo decide manter Celso Roth A diretoria do Flamengo optou por manter o técnico Celso Roth no cargo, mesmo com a derrota para o Coritiba, por 3 a 2, no domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, um novo insucesso diante do Palmeiras, na quinta-feira, na Arena da Ilha do Governador, poderá ser determinante para a saída do treinador. "Achamos que o melhor para o Flamengo e a instituição é continuar com o trabalho do Celso (Roth), que sempre elogiamos. Vamos continuar com ele, espero que por algum tempo", disse o presidente em exercício do Flamengo, Arthur Rocha. "Espero estar tomando a decisão correta." Além de Rocha, outro dirigente do Flamengo, desta vez o vice-presidente de Futebol, Gérson Biscotto, saiu em defesa de Roth. Desta maneira, o técnico tem sido prestigiado pela diretoria, mesmo com a situação do clube cada vez mais delicada, principalmente, porque o time está na 19ª colocação da tabela de classificação do Brasileiro, com apenas 12 pontos. "Fizemos uma avaliação e percebemos que os jogadores estão fechados com ele (Roth). Ficou evidente que ele ainda tem o comando e o melhor é acreditarmos no grupo e em seu trabalho", destacou o vice-presidente de Futebol. Sorteio - Lourival Dias Lima Filho, da Bahia, será o árbitro de Flamengo e Palmeiras. O nome do juiz, que no domingo apitou a vitória do Corinthians sobre o Vasco, por 3 a 2, foi escolhido após um sorteio hoje, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).