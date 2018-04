Flamengo decide não renovar com o 'caro' zagueiro Chicão

O Flamengo se despede da temporada apenas no domingo, quando encara o Grêmio, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão, mas fora de campo a diretoria trabalha firme já pensando em 2015. Após antecipar as férias de alguns jogadores e de demitir o diretor de futebol Felipe Ximenes no dia anterior, o clube informou nesta quinta-feira que o zagueiro Chicão não terá seu contrato renovado. Outro zagueiro que está de saída é o equatoriano Erazo.

Chicão começou a temporada na reserva, mas passou a ser escalado com frequência após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Apesar da confiança do técnico, o clube decidiu não renovar o vínculo do jogador de 33 anos devido ao valor alto do salário.

Já Erazo, que deve enfrentar o Grêmio no domingo, tem contrato com o Flamengo até 2016, mas o Barcelona de Guayaquil - clube equatoriano que detém os direitos do jogador - quer o retorno zagueiro já no início da próxima temporada.