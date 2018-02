Flamengo decide repetir fórmula Nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo evitou treinar diariamente na Gávea para dar mais tranqüilidade aos jogadores. Na semana que antecedeu à vitória sobre o Palmeiras, buscou a serenidade da cidade de Itu, em São Paulo, com a finalidade de unir o grupo. Deu certo. A diretoria, então, decidiu repetir o procedimento nesta semana, antes do confronto contra o Coritiba, domingo, no Maracanã. E levou os atletas ao Centro de Futebol Zico (CFZ), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O técnico Andrade, companheiro de Zico no Flamengo dos anos 80, aprovou a medida. "O grupo ficou mais junto, se uniu mais e o resultado começou a aparecer", declarou o treinador. Jean voltou a sentir nesta sexta-feira dores no joelho direito e não sabe se vai atuar. Se for vetado, Dill será o escolhido para formar dupla de ataque com Dimba.