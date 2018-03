Flamengo defende liderança da Série A2 Nesta quarta-feira, será disputada toda a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Até agora apenas o Flamengo sabe o que é vencer. Com duas vitórias em dois jogos, o time de Guarulhos viu todos os seus rivais empatarem nas primeiras rodadas. Na liderança folgada do Grupo 4, com seis pontos, o Flamengo entra em campo a partir das 18h30, contra o Bandeirante, na cidade de Birigüi. No banco de reservas dos donos da casa não estará nem o técnico antigo, Wantuil Rodrigues, que foi demitido, muito menos o contratado Varlei de Carvalho, suspenso por 30 dias. "Quem manda aqui é a nossa torcida. Então mudei de técnico, embora considere o Wantuil Rodrigues um excelente profissional", comentou o presidente do Bandeirante, Ademir Wellington. O time soma dois pontos em dois jogos e não perde há quatro. Em campo, conta com a experiência de Palhinha, ex-São Paulo, e Esquerdinha, ex-São Caetano. A mudança, porém, pareceu um tiro pela culatra. A diretoria não sabia que o folclórico Varlei, que costuma usar uma camisa vermelha surrada para dar sorte, estava suspenso. Ele se envolveu nos tumultos do Come-Fogo, quando ainda dirigia o Botafogo. Ainda pelo Grupo 4, a Internacional vai a Ribeirão Preto para tentar a reabilitação na competição. Com uma derrota e um empate, o time de Limeira espera a vitória contra o Botafogo para voltar a sonhar com a Série A1 em 2005. Na última rodada, em casa, o Botafogo perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, portanto, buscará a reabilitação. A partida está marcada também para as 16 horas, no Estádio Santa Cruz. No Grupo 3, a situação é ainda mais curiosa. Todos os jogos terminaram empatados até agora, o que deixa a classificação no mais absoluto equilíbrio, já que todos os times estão com dois pontos. Quem pretende mudar este panorama é a Francana. Depois de fazer a segunda melhor campanha na primeira fase, o time teve uma queda de rendimento e precisa da vitória nesta quarta para recuperar a confiança. O adversário será o Nacional e o jogo está marca do para o Estádio Nicolau Alayon, na Capital. O Taubaté, do técnico Toninho Moura, que subiu com o time no ano passado, pretende aproveitar a vantagem de jogar em casa para desencantar na segunda fase. O adversário é o Taquaritinga e a partida está marcada para as 16 horas, no Joaquinzão. Confira os jogos: 15 horas - Nacional x Francana; 16 horas - Taubaté x Taquaritinga; 18h30 - Bandeirante x Flamengo e Botafogo x Internacional. Classificação: Grupo 3: 1) Francana, Nacional, Taquaritinga e Taubaté 2 pontos. Grupo 4: 1) Flamengo 6 pontos; 2) Bandeirante 2; 3) Botafogo e Internacional 1 ponto.