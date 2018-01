Flamengo demite para amenizar crise A diretoria do Flamengo se reuniu nesta segunda-feira e várias alterações foram feitas nos quadros do clube. O vice-presidente de Futebol, Mário César Monteiro, foi demitido e outros três vice-presidentes entregaram seus cargos: o Jurídico, Amir Bocaiúva, o Administrativo, Joaquim Peixoto de Castro, e o de Finanças, Murilo Ramos. Já o vice-presidente de Relações Exteriores, Walter Oaquim, deve pedir demissão nesta terça-feira. O presidente Edmunso Santos Silva acumulará o cargo do Futebol. O isolamento em Cachoeiras de Macacu, na região serrana, distante 98 km do Rio, foi a solução encontrada pela diretoria do Flamengo para resguardar a equipe da crise administrativa. A mini-pré-temporada estava programada desde a semana passada e vai até sexta-feira. Apesar da tentativa, o time sofreu novos abalos nesta segunda-feira, com a ida do meia Petkovic para a Espanha, para tratar de assuntos particulares, e o ?sumiço? do atacante Tuta. Segundo a diretoria do Flamengo, Petkovic viajou porque precisou renovar a licença para manter propriedades na Espanha. O retorno do jogador está previsto para sexta-feira. O fato curioso na viagem do meia é o de que até semana passada ele ficou dez dias suspenso, por causa de indisciplina e já não havia participado da pré-temporada da equipe, porque teve direito a férias prolongadas. O técnico do Rubro-Negro, João Carlos, lamentou a ausência do atleta. ?Infelizmente ele ficará fora dos treinamentos. Vai estar abaixo dos outros fisicamente, mas teremos de utilizá-lo assim mesmo?, disse o treinador. Sobre Tuta, não houve explicação.