Flamengo derrota Cabofriense por 2 a 0 O Flamengo começou bem o Campeonato Carioca e derrotou neste domingo a Cabofriense, por 2 a 0, no Estádio Correão, em Cabo Frio, na região dos lagos. O Rubro-Negro atuou bem e não teve dificuldades para conquistar a vitória. Com o resultado, a equipe da Gávea é a líder do Grupo B, seguida por Fluminense e Friburguense, com três pontos. O Flamengo iniciou a partida explorando as deficiências do adversário quase sempre com Felipe no ataque, conforme a orientação do técnico Abel Braga. O jogador organizava o time ao mesmo tempo em que orientava os mais jovens em campo. Aos 16 minutos, ele lançou a bola na área da Cabofriense. O atacante Rafael Gaúcho ajeitou para Jean, que chutou de primeira sem chances de defesa para o goleiro Flávio. A esta altura, a equipe de Cabo Frio procurava igualar as ações do jogo, mas só conseguiu assustar o goleiro de Júlio César numa cobrança de falta. O Flamengo continuava bem na partida, procurando ampliar o placar. Chegou a marcar com o zagueiro Fabiano Eller. O juiz Sérgio Cristiano, porém, anulou a jogada alegando mão do jogador. Nos minutos finais, a Cabofriense teve duas boas oportunidades desperdiçadas pelo atacante Celso. No segundo tempo, a Cabofriense até que tentou equilibrar o jogo, mas o Flamengo manteve a boa atuação da primeira etapa. Logo no minuto inicial, Rafael Gaúcho finalizou rente à trave. Aproveitando a vantagem no marcador, o Rubro-Negro deixava o tempo passar, valorizando a posse de bola. Até que, aos 25 minutos, Igor bateu uma falta, o goleiro Flávio soltou a bola e Fabiano Eller aproveitou para ampliar. Outros jogos - No Estádio Godofredo Cruz, em Campos, o Americano derrotou o Bangu, por 1 a 0, com gol de Ciro aos 45 minutos do segundo tempo. Em Édson Passos, o Friburguense venceu o América, por 1 a 0, gol assinalado por Abedi aos 25 da segunda etapa.