Flamengo derrota Corinthians por 1 a 0 O Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, no estádio do Macaranã. O autor do único gol da partida foi o atacante Jean. Com isso, a equipe carioca chegou aos 41 pontos no Campeonato Brasileiro, o mesmo número dos corintianos. Dirigentes, técnico ou jogadores. Ninguém no Corinthians pode reclamar da derrota para o Flamengo. Afinal, jogar com um time exageradamente jovem pode ter suas vantagens, como o entusiasmo e a disposição peculiares àqueles que buscam espaço. Mas, ao lado de tais virtudes, caminham a passos largos os problemas. Os mais comuns, como ficou evidente neste domingo, no Maracanã, são a irregularidade e a falta de personalidade. A impressão é de que os corintianos poderiam jogar duas, três ou até quatro horas que não conseguiriam chegar ao gol de empate. Curioso observar que a equipe atuou melhor quando a partida estava empatada. O adolescente Jô, do alto de seus 16 anos, quase marcou no primeiro tempo. A trave se incumbiu de evitar o gol corintiano. Mas bastou o Flamengo abrir o placar, com Jean, aos 15 minutos do segundo tempo, para o Corinthians ficar perdido no campo. Os atletas se omitiam, pareciam fugir da bola. Ninguém se apresentava, assumia a responsabilidade por tentar reverter o quadro. Poucas vezes a experiência de Vampeta, Rogério ou qualquer outro com mais de 25 anos fez tanta falta. "Vamos ter de conversar muito para evitar que os problemas se repitam", afirmou o volante e capitão do time, Fabinho, após a partida. Agora os cariocas alcançaram os paulistas na classificação do Campeonato Brasileiro. Ambos estão com 41 pontos, mas o time da Gávea leva vantagem por ter uma vitória a mais, 11 contra 10. O Corinthians volta a jogar no dia 13, quando recebe o Fortaleza. Na quarta-feira, a equipe embarca para Moscou, onde faz amistoso no dia 7 contra o Saturn, pelo qual receberá R$ 450 mil. Já o Flamengo enfrenta o Vitória no dia 14, em Salvador, na próxima rodada do Brasileiro.