Flamengo derrota Criciúma nos acréscimos O Flamengo insistiu até o fim e conseguiu sair do empate com o Criciúma nos minutos finais da partida. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca atuou melhor no segundo tempo e antes do gol mandou duas bolas na trave. Com o resultado, chegou aos 62 pontos, enquanto os catarinenses permanecem com 57. Sem possibilidades de conquistarem uma vaga na Taça Libertadores da América de 2004, Flamengo e Criciúma disputaram um primeiro tempo burocrático. O volante André Gomes tentava marcar em cobranças de falta, mas ou a bola ia para fora ou parava nas mãos do goleiro Fabiano. O Criciúma teve apenas duas oportunidades na etapa inicial. Na primeira, Paulo Baier aproveitou falha do zagueiro Fabiano Eller. O jogador, porém, chutou no meio do gol e Júlio César defendeu sem dificuldades. Na outra chance, Dejair fez boa jogada, mas finalizou fraco. O Flamengo ainda um ótimo lance para abrir o marcador. Jonatas arriscou da entrada da área, no canto esquerdo. Fabiano desviou para escanteio. No segundo tempo, os dois times continuaram sem demonstrar muita motivação, principalmente o Criciúma, que passou a atuar na defesa. O Flamengo, com um apoio tímido dos poucos torcedores que compareceram ao Maracanã, buscava a vitória. Mas sem apresentar muita vontade. Em dois ataques, o Rubro-Negro quase conseguiu seu intento. Na primeira, Jonatas chutou para defesa em dois tempos de Fabiano. Na segunda, Ibson finalizou em cima do zagueiro. A bola enganou o goleiro e saiu rente à trave. O Flamengo cresceu no jogo e continuou tentando marcar seu gol. O Criciúma, acuado, torcia pelo fim da partida. Ibson teve excelente oportunidade, mas Fabiano espalmou e a bola bateu no travessão. Logo depois, Alan finalizou na trave. Quando tudo indicava um empate, aos 47 minutos, Jonatas marcou para os cariocas, garantindo a vitória.