Flamengo derrota Juventude por 2 a 1 O Flamengo se recuperou dos recentes fracassos no Campeonato Brasileiro e derrotou o Juventude, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã. O jovem lateral-direito Rafael, que substituiu o titular Luciano, não decepcionou e foi um dos melhores em campo. Com o resultado, o Rubro-Negro alcançou os 24 pontos. Já a equipe gaúcha permaneceu com 18. O retorno de Felipe deu maior mobilidade ao meio-de-campo do Flamengo. O time voltou a ter um jogador com lucidez na organização das jogadas de ataque. Enquanto o Rubro-Negro buscava o gol, o Juventude atuava retrancado, tentando aproveitar os contra-ataques. Até inaugurar o marcador, a melhor chance carioca foi em cobrança de falta do atacante Fernando Baiano. Aos 26 minutos, o mesmo Fernando Baiano invadiu a área e chutou cruzado. Na sobra, Rafael abriu o placar do jogo. O gol sofrido não mudou o modo de atuar do Juventude. O meia Fábio Baiano só não ampliou porque o zagueiro Índio salvou. Edílson, mal fisicamente, desperdiçava ataques do Flamengo. Nos minutos finais do primeiro tempo Rafael quase marcou novamente, mas a bola desviou no zagueiro e foi para fora. No segundo tempo, o Flamengo voltou disposto a marcar o segundo gol. Logo no primeiro ataque, Rafael fez boa jogada e tocou para Edílson, que ajeitou para o chute de Fábio Baiano. Maurício fez excelente defesa. Aos 10 minutos, Fernando Baiano recebeu bom passe, entrou na área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Com o placar desfavorável, o Juventude resolveu assustar o gol do Flamengo. Leo finalizou à queima-roupa, mas o goleiro Diego segurou. No ataque seguinte, Marcelo cobrou falta e a bola passou rente ao travessão. O Rubro-Negro ainda teve boas oportunidades, mas sem êxito em marcar. Aos 47, Rafael conseguiu descontar para o time gaúcho. classificação