Flamengo derrota o Bangu por 2 a 0 Depois da derrota para o Fluminense, no domingo, o Flamengo se recuperou no Campeonato Estadual, nesta quarta-feira à noite, ao vencer o Bangu, por 2 a 0, em Édson Passos. O Rubro-Negro não apresentou um bom desempenho, mas a individualidade de seus atletas e o fato de o adversário atuar com menos um jogador durante todo o segundo tempo favoreceu o time. A vitória permitiu que a equipe permanecesse liderando a competição com 15 pontos em seis jogos. Desde o início, o Flamengo tentou pressionar, mas encontrou um Bangu bem organizado taticamente. Preso à forte marcação adversária, o Rubro-Negro pouco organizou jogadas de ataque e, quando as criou, não levou perigo ao goleiro Brás. O excesso de faltas foi uma constante e ao final da primeira etapa o árbitro Amaurílio Saleão já havia distribuído cinco cartões amarelos e um vermelho. O zagueiro Naílton, do Bangu, cometeu uma falta no atacante Jean e foi expulso da partida pelo juiz, aos 42 minutos. No segundo tempo, o técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, substituiu o atacante Lopes por Iranildo. O treinador ficou insatisfeito com o desempenho do ex-jogador do Palmeiras, que no primeiro tempo foi constantemente vaiado pelo torcedores. A mudança feita por Evaristo deu certo e em uma tabela com Iranildo, o meia Felipe tocou para o atacante Fernando Baiano chutar de esquerda e fazer o primeiro gol do Flamengo, aos cinco minutos. Depois do gol, o Flamengo se acomodou na partida e o forte calor cansou os jogadores que passaram a tocar a bola. Mesmo assim, o Rubro-Negro aumentou a vantagem, aos 25 minutos, novamente com Fernando Baiano, que chutou forte de direita da entrada da área. O Bangu, mesmo em desvantagem no número de atletas em campo e no placar, ainda tentou esboçar uma reação, sem sucesso. Outros resultados - A sexta rodada do Campeonato Estadual foi aberta com dois jogos na tarde de ontem. O Fluminense goleou o Madureira, por 4 a 1, em Laranjeiras. Já o América foi derrotado pelo Volta Redonda, por 2 a 1, em Barra Mansa. Ficha Técnica: Flamengo: Diego; Alessandro, André Bahia, Fernando e Athirson (Anderson); André Gomes, Fábio Baiano, Lopes (Iranildo) e Felipe; Fernando Baiano e Jean (Roma). Técnico: Evaristo de Macedo. Bangu: Brás; China, Naílton, Cléberson e Luís Renato; William, Serginho, Fabiano e Leozinho (Marquinhos); Renatinho (Fábio Terra) e João Rodrigo (Edilson). Técnico: Tita. Gols: Fernando Baiano aos 5 e 25 minutos do segundo tempo. Juiz: Amaurílio Machareth Saleão. Cartão amarelo: João Rodrigo, Brás, Alessandro, Fernando, Naílton e André Bahia. Cartão vermelho: Naílton. Renda: R$ 34.635,00. Público: 3.258. Local: Édson Passos.