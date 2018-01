Flamengo derrota o Cruzeiro por 3 a 0 Mesmo sem suas principais estrelas, o Flamengo venceu o líder Cruzeiro, por 3 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro soube aproveitar os desfalques do adversário e atuou com muita desenvoltura. Com o resultado, o time carioca não só alcançou a oitava colocação como agora tem 20 vitórias contra 19 da equipe mineira na história do confronto entre os clubes. O Cruzeiro repetiu o início da decisão da Copa do Brasil, na semana passada, e começou a partida pressionando. Só que, desta vez, não obteve o êxito do confronto anterior, quando marcou três gols rapidamente. O Flamengo, então, equilibrou o jogo e o lateral-direito Maicon quase marcou contra após chute do atacante Zé Carlos. A partir deste lance, a equipe carioca conseguiu dois gols em dois ataques seguidos. No primeiro, aos 17 minutos, o lateral-esquerdo Cássio cruzou e Zé Carlos só teve o trabalho de desviar a bola para abrir o placar. No segundo, aos 19, o meia Igor tocou para Jean que, de canela, ampliou. O resultado, porém, não abalou o Cruzeiro, que saiu em busca do seu gol. Em duas jogadas de Maicon, o time mineiro quase descontou. No segundo tempo, a história da etapa inicial se repetiu. O Cruzeiro voltou disposto e lutar pelo empate, mas o Flamengo continuou mais eficiente. Aos 21 minutos, o volante Jonatas arriscou de fora da área, a bola desviou em Tiago, enganando o goleiro Gomes: 3 a 0. Logo depois, o meia Márcio cometeu falta violenta e foi expulso, diminuindo ainda mais a chance de uma reação mineira. O atacante Deivid era o melhor jogador do Cruzeiro e quem mais levava perigo ao gol do Flamengo. Nos minutos finais, o time mineiro teve sua melhor oportunidade para descontar. Kanu driblou o goleiro Diego, mas perdeu o ângulo. Ele tocou para Mota, que chutou. A bola só não entrou porque o zagueiro Fernando interceptou a finalização. Ficha Técnica: Flamengo: Diego; Luciano, André Bahia, Fernando e Cássio; Fabinho, Jonatas, Fabiano Eller e Igor (Ibson); Jean (Fernando Baiano) e Zé Carlos. Técnico: Nelsinho Baptista. Cruzeiro: Gomes; Maicon, Tiago, Luisão e Leandro; Augusto Recife (Felipe Mello), Maldonado (Kanu), Wendell e Zinho (Márcio); Deivid e Mota. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols: Zé Carlos aos 17 e Jean aos 19 minutos do primeiro tempo. Jonatas aos 21 minutos do segundo tempo. Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA). Cartão amarelo: Fabiano Eller, Maldonado, Felipe Mello, Kanu, Márcio e Jonatas. Cartão vermelho: Márcio. Renda: R$ 60.635,00. Público: 7.079 pagantes. Local: Maracanã.