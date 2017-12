Flamengo derrota Palmeiras no Palestra O Flamengo derrotou o Palmeiras por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Palestra Itália, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mostrando muita afobação e abusando dos passes errados, o time de Leão ficou mais longe da Copa Libertadores de 2006 - com 58 pontos, segue em 5º lugar. Já a equipe carioca chegou aos 41 pontos e, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, mostra força para tentar evitar o descenso. A derrota também serviu para quebrar a invencibilidade do Palmeiras sob o comando de Leão em jogos em São Paulo. Desde sua primeira passagem pelo clube, em 89, o treinador não sabia o que era perder jogando em casa. Foram 15 partidas no Paulista daquele ano e mais 12 neste Brasileiro. O Palmeiras esteve mal no primeiro tempo. Deixou que o adversário tocasse a bola e não pressionou. Mas chegou duas vezes com perigo ? uma com Marcinho, aos 17, chutando em cima de Diego; outra com Michael, que cabeceou para fora bom cruzamento de Baiano. Pelo Flamengo, Josafá desperdiçou clara chance aos 32, mandando a bola para fora. E quando os dois times já se preparavam para o intervalo, o paraguaio Ramírez escapou pela direita e bateu. Gamarra atrapalhou a visão de Marcos, que falhou e permitiu que o Flamengo abrisse o placar, já aos 44 minutos. No segundo tempo, Leão colocou Pedrinho no lugar de Cristian. Não adiantou. O time do Palmeiras continuou confuso e errando muitos passes - Washington perdeu a melhor chance, aos 10 minutos. O Flamengo valorizava a posse de bola e chegava com perigo por meio de boas jogadas individuais do veterano Souza. No desespero, Leão ainda colocou Diego Souza e Cláudio nos lugares de Michael e Washington. Assim, o Palmeiras pressionou sem raciocinar. Até o goleiro Marcos tentou o gol num escanteio no último minuto. Sem sucesso.