Flamengo derrota San Lorenzo: 2 a 1 Mesmo sem atuar bem, o Flamengo venceu o San Lorenzo por 2 a 1, neste sábado à noite, em Buenos Aires, pela segunda rodada da Copa Mercosul. Foi a segunda vitória da equipe carioca, que lidera o grupo B da competição, com 6 pontos ganhos. Para conter o Flamengo, o San Lorenzo armou uma forte marcação no meio-de-campo e, por um bom tempo, conseguiu anular o ataque do time carioca. Com apenas um jogador no ataque, Romeo, a equipe argentina pouco criou ofensivamente. Durante o primeiro tempo, o Flamengo errou muitos passes e só criou duas oportunidades de gol. Aos 16 minutos, Petkovic fez uma bela jogada e tocou para o atacante Edílson, que chutou para fora. Já o meia Beto, depois de tabelar com Edílson, ficou livre na frente do goleiro Saja, mas não conseguiu finalizar a jogada. O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo e, em duas jogadas, assegurou sua vitória. Aos 7 minutos, em uma falta cobrada por Petkovic, que cruzou a bola para área, o zagueiro Juan abriu o placar, chutando de perna direita. Seis minutos depois, numa falha da defesa argentina, Edílson, em posição irregular, aumentou a vantagem flamenguista. O árbitro chileno Pablo Pozo validou o gol. Aos 30 minutos, Romeo aproveitou um cruzamento e, de cabeça, marcou o único gol do San Lorenzo.