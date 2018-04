Flamengo derrota Santo André por 3 a 0 e espanta a crise

Sem vencer há cinco partidas, três pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrou em campo pressionado neste sábado. O técnico Andrade também, uma vez que corria risco de demissão se a equipe carioca tropeçasse novamente. Mas o time da Gávea fez bem o dever de casa e respirou aliviado: derrotou o Santo André, por 3 a 0, no Maracanã, e se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento - alcançou a provisória 10.ª posição, com 30 pontos.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Já o Santo André voltou a ficar com a corda no pescoço. Ou seja, próximo da área de descenso - é o 16.º colocado, com 24 pontos. O técnico Alexandre Gallo resumiu a atuação da equipe paulista no primeiro tempo. "Foi ruim. Erramos muitos passes e cedemos os contra-ataques", reclamou no intervalo.

O Flamengo, em compensação, começou a partida em alta velocidade, com muita determinação e força ofensiva. Fez 1 a 0, gol do atacante Denis Marques, e poderia ter feito mais. No instante em que o time da casa diminuiu o ritmo e o Santo André passou a se aventurar no ataque, parte dos refletores do Maracanã se apagou e o jogo ficou paralisado por 10 minutos.

Quando a bola voltou a rolar, o Flamengo se impôs e fez o segundo gol, em pênalti cobrado pelo lateral-direito Leonardo Moura. Tudo isso aconteceu na primeira etapa. "Nosso time está melhorando a cada dia", vibrou Denis Marques.

No segundo tempo, o Santo André não teve força para, ao menos, diminuir a vantagem do adversário. Teve uma noite pouco inspirada e ainda sofreu o terceiro gol, marcado por Zé Roberto, nos acréscimos. "Jogamos bem e estamos de parabéns", disse o meia Petkovic, após o apito final.

O Flamengo volta a campo agora somente no próximo domingo para enfrentar o Atlético-PR, na Arena da Baixada. No mesmo dia, o Santo André vai receber o Atlético-MG.

FLAMENGO 3 x 0 SANTO ANDRÉ

Flamengo - Bruno, Léo Moura (Rafael Galhardo), Álvaro, Ronaldo Angelim e Everton; Aírton (David), Lenon (Maldonado), Fierro e Pet; Zé Roberto e Denis Marques. Técnico: Andrade.

Santo André - Neneca; Rogério, Cris (Malaquias) e Arthur; Ávine, Fernando, Ricardo Conceição, Sidney e Júnior Dutra (Rodrigo Fabri); Ricardo Goulart (Marcelinho Carioca) e Nunes. Técnico: Alexandre Gallo.

Gols - Denis Marques, aos 8, e Leonardo Moura (pênalti), aos 49 minutos do primeiro tempo. Zé Roberto, aos 46 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Fierro, Leonardo Moura, Denis Marques, Álvaro (Flamengo); Neneca, Cris (Santo André).

Árbitro - Wílton Pereira Sampaio (DF).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).