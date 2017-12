Flamengo derrota São Paulo por 3 a 1 Nada deu certo para o São Paulo na despedida de Roberto Rojas como técnico. O time perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no Morumbi, e ainda teve quatro jogadores expulsos: Jean, Simplício, Gabriel e Diego Tardelli. Os últimos três participaram de briga com o zagueiro Henrique, também expulso, já no fim do jogo. Agrediram o rival, que, após ter sofrido falta violenta, distribuiu pontapés. A noite foi ruim para Luís Fabiano, que buscava a artilharia do Brasileiro. Tinha 29 gols e corria atrás de Dimba, com 31. Além de não ter jogado bem ? desperdiçou pênalti no segundo tempo ?, criticou os companheiros. ?Não vi sinceridade no que disseram durante a semana?, declarou, referindo-se ao pacto que seus colegas tinham feito para ajudá-lo a ser artilheiro. Luís Fabiano não gostou, por exemplo, da atitude de Diego Tardelli de ter chutado para o gol num lance em que esperava receber a bola. Foi justamente nessa jogada que o São Paulo abriu o placar. Depois, Rafael e Edílson (2) viraram o jogo para o Flamengo.