Flamengo derrota Vasco no final O Flamengo quebrou um jejum de quatro jogos sem vitória e derrotou o Vasco, por 2 a 1, de virada, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lutou até o final e foi premiado com um gol nos minutos finais. Com o resultado, a equipe alcançou a 15º posição. Já o Vasco perdeu sua invencibilidade de sete partidas e agora ocupa a 19º colocação. O Flamengo começou melhor, mas foi o Vasco quem abriu o marcador, aos 9 minutos. O atacante Marques cruzou, Souza não tocou e Cadu, livre, chutou sem chances para o goleiro Diego. A alegria vascaína durou pouco. Aos 12, o meia Ígor fez bom lançamento para Luciano. Ele rolou para Zé Carlos, que finalizou, de virada, empatando a partida. A partir daí, o jogo ficou disputado e com muitas faltas. O Vasco teve oportunidade para desempatar quando Marcelinho cobrou escanteio e o zagueiro Wescley cabeceou. A bola, porém, só não entrou porque Luciano salvou em cima da linha. O Flamengo, por sua vez, explorava o lado esquerdo da defesa vascaína. E teve boa chance quando Luciano cruzou e Zé Carlos acabou chutando para fora. Logo no início do segundo tempo, o Vasco quase ganhou um presente do adversário. Após cruzamento na área, Cássio cabeceou para trás, obrigando Diego a realizar uma defesa difícil. O time vascaíno explorava os contra-ataques e Marcelinho somente assustava em cobranças de falta. O Flamengo, então, resolveu acordar no jogo e desperdiçou diversas oportunidades. Jean perdeu ótima chance depois de receber bom passe de Zé Carlos. Na cara do gol, ele acabou finalizando em cima de Márcio. O volante Jonatas acertou a trave em chute da meia-lua. Quando tudo caminhava para um empate, Cássio arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga, e encobriu o goleiro vascaíno. Ficha Técnica: Vasco: Márcio; Russo (Claudemir), Wescley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro; Da Silva, Rodrigo Souto (Moraes), Cadu e Marcelinho; Souza (Ely Thadeu) e Marques. Técnico: Antônio Lopes. Flamengo: Diego; Luciano, André Bahia, Fernando e Cássio; Fabinho, Jonatas, Fabiano Eller e Ígor (Ibson); Jean (Vinicius) e Zé Carlos. Técnico: Nelsinho Baptista. Gols: Cadu aos 9 e Zé Carlos aos 12 minutos do primeiro tempo. Cássio aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jorge Fernando Rabello (RJ). Cartão amarelo: Rodrigo Souto, Cássio, Da Silva, Russo, Ely Thadeu e Fabiano Eller. Local: Maracanã.