Flamengo derrota Vitória, de virada: 2 a 1 Numa partida equilibrada, o Flamengo derrotou o Vitória, por 2 a 1, de virada, hoje à tarde, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro carioca teve dificuldades para superar a forte marcação do time comandado pelo técnico Joel Santana. Com o resultado, a equipe de Nelsinho Bapstista chegou aos 12 pontos, enquanto o adversário soma oito. Os times iniciaram a partida se estudando e o Vitória foi quem melhor aproveitou este momento. Aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, o atacante Nádson aproveitou falha da zaga do Flamengo e abriu o placar. O gol acordou o Rubro-Negro carioca. Em dois lances perigosos, o time do técnico Nelsinho Baptista quase empatou. Aos 22, veio o alívio para a torcida do Flamengo. O meia Jonatas, prestes a ser substituído por Fernando Diniz, chutou de fora da área. A bola sobrou para Jean, que tocou na saída do goleiro Paulo Musse. O empate não abalou o Vitória. Tanto que, no ataque seguinte, Júlio César foi obrigado a fazer uma difícil defesa, numa cabeçada de Nádson. No rebote, Vander, livre dentro da pequena área, finalizou na trave. No segundo tempo, a forte chuva que caiu no Maracanã diminuiu o ímpeto dos jogadores. O número de passes errados aumentou e nenhum dos dois times conseguia assustar o gol adversário. O Flamengo dependia de jogadas individuais do meia Felipe. Até que, aos 42 minutos, Paulo Miranda cobrou uma falta. Na sobra, Ígor, que acabara de entrar no jogo, acertou um belo chute, garantindo a vitória do Rubro-Negro carioca. Ficha Técnica Flamengo: Júlio César; Luciano, Fernando, André Bahia e Cássio; Fabinho, Paulo Miranda, Jonatas (Fernando Diniz) (André Gomes) e Felipe; Fernando Baiano (Ígor) e Jean. Técnico: Nelsinho Baptista. Vitória: Paulo Musse; Maurício, Marcelo Heleno, Adaílton e Almir; Dudu Cearense, Ramalho, Dionísio (Leandro Rodrigues) e Vander (Alecsandro); Nádson e Zé Roberto. Técnico: Joel Santana. Gols: Nádson aos 7 e Jean aos 22 do primeiro tempo; Ígor aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sálvio Fagundes Filho. Cartão vermelho: Paulo Miranda. Cartão amarelo: Ramalho, Paulo Miranda, Vander, Maurício, Zé Roberto, Luciano e Felipe. Renda: R$ 152.062,00. Público: 20.094 pagantes. Local: Maracanã.