Flamengo derrota Vitória de virada: 2 a 1 A história se repetiu e o Flamengo venceu o Vitória, por 2 a 1, de virada, no Maracanã, desta vez pela Copa do Brasil. No último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro carioca derrotara o adversário da mesma maneira, com um gol nos minutos finais. Com o resultado, o empate na Bahia garante a classificação do Flamengo para as semifinais. O time baiano só precisa de uma vitória simples para passar à próxima fase. O Flamengo iniciou a partida disposto a conseguir o gol logo nos primeiros minutos. Mas, repetindo o que já acontecera no jogo do Brasileiro, o Vitória marcou rapidamente. Aos 8 minutos, o atacante Zé Roberto arriscou de fora da área e acertou um belo chute, abrindo o placar. Antes de inaugurar o marcador, o Rubro-Negro baiano perdera um boa chance, que Leandro desperdiçou diante do goleiro Diego. O gol fez o Vitória diminuir o ritmo e jogar em contra-ataques. O Flamengo tentava empatar o jogo em bolas paradas. Em duas cobranças, a bola passou rente à trave. O Rubro-Negro baiano ainda teve duas oportunidades com Zé Roberto, mas o goleiro Diego interveio em ambas. Se na primeira etapa o Vitória foi melhor, no segundo tempo só deu Flamengo. Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio, o atacante Zé Carlos finalizou na trave. No minuto seguinte, também em cobrança de córner, o zagueiro André Bahia desviou e o goleiro Paulo Musse soltou a bola. Na sobra, Fernando Baiano empatou o jogo. Logo depois, o lateral-esquerdo Athirson cobrou falta e a bola bateu na trave. O Vitória procurava se defender, enquanto o Flamengo partia em busca do gol para sair vencedor. Jean fez boa jogada pela direita e tocou. Zé Carlos chutou para fora. Até que, aos 40, o meia Felipe cruzou e Fernando, de cabeça, desempatou e finalizou a partida. Ficha Técnica Flamengo - Diego; Luciano, Fernando, André Bahia e Athirson; Fabinho, Jonatas (Fernando Baiano), Andrezinho (Igor) e Felipe; Zé Carlos e Jean. Técnico - Nelsinho Baptista. Vitória - Paulo Musse; Aderaldo, Marcelo Heleno e Adaílton; Ramalho, Dudu Cearense (Dionísio), Vander, Leandro (Róbson Luís) e Almir; Nádson e Zé Roberto (Samir). Técnico - Joel Santana. Gols - Zé Roberto aos 8 minutos do primeiro tempo. Fernando Baiano aos 11 e Fernando aos 40 do segundo tempo. Árbitro - Carlos Eugênio Simon (Fifa - RS) Cartão amarelo - Aderaldo, Fabinho, Nádson, Paulo Musse e Marcelo Heleno. Renda e público - Não divulgados Local - Maracanã classificação