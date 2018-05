Flamengo derruba tese da organização com taça do Brasileirão

A conquista do Flamengo neste domingo no Maracanã quebra uma fórmula que era considerada fundamental para um time ser campeão: a organização. O clube rubro-negro, apesar de levar a taça, não viveu um mar de rosas ao longo da competição - teve de trocar de treinador e contratar jogadores para reforçar o elenco.

Veja também:

Flamengo vence Grêmio e é campeão do Brasileirão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Flamengo começou sob orientação técnica de Cuca. No começo do Brasileirão, o time passou por dificuldades. O treinador não resistiu a uma série de tropeços e caiu no dia 22 de julho, após empate em casa com o Grêmio Barueri por 1 a 1. Andrade assumiu como interino, e só após algumas semanas foi efetivado.

Adriano estreou na quarta rodada, em vitória sobre o Atlético-PR no Maracanã por 2 a 1. Petkovic demorou um pouco mais. O sérvio só foi contrato devido a um acordo entre a diretoria rubro-negra e o jogador, para sanar uma dívida de cerca de R$ 18 milhões por direitos trabalhistas.

Outra grande contração foi a do volante chileno Maldonado, ocorrida em agosto - o jogador, no entanto, não esteve presente nesta reta decisiva devido a uma lesão.

Atrasos de salários foram constantes, além do não pagamento das premiações - Petkovic chegou a reclamar publicamente. Os rivais do Flamengo na luta pelo título - Palmeiras, Inter e São Paulo -, por outro lado, tiveram tudo em dia. Apenas no clube de Palestra Itália ouviram-se reclamações por demora no pagamento - nada grave.

A primeira edição por pontos corridos foi disputada em 2003. O Cruzeiro, com um super time e comandado por Luxemburgo, conquistou o título com sobras. No ano seguinte, o Santos também se beneficiou de um bom planejamento para levantar a taça. Em 2005, o Corinthians, turbinado pelo dinheiro da MSI, ganhou a disputa com o Inter.

Nos últimos três anos, o domínio ficou com o São Paulo, clube tido como exemplo de administração esportiva no futebol brasileiro. Mas nem a organização tricolor foi capaz de deter a reação flamenguista neste ano. O time rubro-negro terminou o segundo turno com a melhor campanha - 40 pontos - e assim superou todos os rivais