Flamengo desbanca o Santos O Flamengo fez a festa neste domingo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, ex-líder do Brasileirão. A equipe virou em cima do time de Robinho e subiu para a 8.ª colocação, com sete pontos. Já o time paulista caiu para terceiro, com 9 pontos, lamentando as ótimas defesas de Diego e os gols perdidos por Deivid. No primeiro tempo, as péssimas condições do gramado ficaram à altura do futebol apresentado pelas duas equipes. Muita marcação e excesso de passes errados. Logo aos 2 minutos, Obina tentou de cabeça, aproveitando um cruzamento de China, mas a bola saiu. Aos 14 foi a vez de Renato bater escanteio, bem fechado, mas Henao salvou. O Santos chegou ao gol adversário apenas aos 30 minutos, numa tabela entre Deivid e Robinho. O atacante chutou no meio do gol e Diego segurou com tranqüilidade. Três minutos depois o próprio Deivid recebeu na área, matou no peito, mas chutou por cima do gol. O Flamengo respondeu aos 35, em um chute de Obina de fora da área, que Henao bobeou, mas conseguiu jogar a bola para escanteio. Aos 40 foi a vez de Jean deixar Ávalos no chão e cruzar, mas ninguém aproveitou a jogada pela direita. E aos 42, o atacante Deivid recebeu um ótimo passe de Bóvio na entrada da área, invadiu sozinho, mas chutou no meio do gol permitindo com que Diego espalmasse o perigo. Foi a melhor chance do jogo no primeiro tempo. Após o intervalo deu a impressão que os times se acostumaram com o gramado do estádio Luso-Brasileiro. Aos 6, Obina arriscou de longe e quase surpreendeu Henao. Mas aos 9, um descuido da defesa flamenguista deixou Robinho livre. E isso é fatal. O jogador partiu em velocidade, deu um drible da vaca em Fabiano, fugiu da falta e cruzou na medida para Deivid marcar. Aos 20, o próprio Deivid recebeu em seu campo e partiu para o ataque. Foi até a área e chutou forte, mas Diego espalmou. No rebote, ele mesmo chutou novamente, mas Diego segurou com firmeza. E na seqüência do lance, Obina recebeu, livrou-se de Ávalos e chutou no ângulo, empatando a partida. E quando tudo caminhava para o empate, aos 41, Jônatas recebeu de Jean e bateu cruzado, garantindo a vitória do time da casa.