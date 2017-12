Flamengo desembarca na Argentina e treina no hotel antes de decisão

A delegação do Flamengo desembarcou na tarde desta segunda-feira na Argentina, para a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. Depois de passar pelo Junior Barranquilla na semifinal, o time rubro-negro vai encarar na quarta-feira o Independiente, em Avellaneda. A volta está marcada para a quarta seguida, dia 13, no Maracanã.

+ Ederson será operado para retirada de massa residual

A recepção flamenguista foi bem calorosa por parte dos torcedores, que cercaram o ônibus da equipe na chegada ao hotel e exaltaram os jogadores. O goleiro César foi um dos mais festejados, mas até Alex Muralha, que vive péssima fase e foi preterido pelo técnico Reinaldo Rueda, recebeu apoio.

Mal haviam chegado no país, os jogadores já foram para a academia do hotel e realizaram um trabalho físico. O elenco só vai a campo na terça-feira, por volta das 19 horas (de Brasília), quando fará um trabalho fechado à imprensa no CT do Boca Juniors.

O time rubro-negro garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores com a vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, no último domingo. Diante do Independiente, então, a ordem é conquistar seu primeiro título internacional em 18 anos, desde a Copa Mercosul de 1999.