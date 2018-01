Flamengo desiste de contratar Donnet Menos de uma semana depois de ter sido dada como acertada, a transferência do meio-campista argentino Matías Donnet para o Flamengo foi oficialmente descartada nesta quarta-feira. O jogador do Boca Juniors seria cedido por empréstimo por um período de seis meses, mas por imposição da mulher, Donnet pediu um tempo maior para pensar sobre o assunto. A esposa do jogador alegou que tinha medo de se mudar para o Rio por causa da violência da cidade. Como o Flamengo tinha pressa, informou ao clube argentino que não poderia esperar e decidiu dar por encerradas as negociações. A vinda de Donnet para o Flamengo estava praticamente definida. Um representante do clube brasileiro viajou para Buenos Aires para oficializar a transferência, mas de última hora a mulher do atleta provocou a reviravolta. A contratação havia sido anunciada na quinta-feira da semana passada por uma fonte do clube em Buenos Aires e estava cercada de muita expectativa. Donnet teve uma atuação destacada na final da Copa da Intercontinental de 2003, contra o Milan, no Japão. Aos 29 minutos do segundo tempo marcou o gol de empate do Boca ( 1 a 1) e levou a decisão para os pênaltis, quando o time argentino venceu por 3 a 1 e ficou com o título. O Flamengo vai mal no Campeonato Brasileiro. Ocupa a 19ª colocação entre 22 clubes. Somou 9 pontos em 11 rodadas e seria rebaixado se o campeonato e terminasse hoje. Na próxima rodada, domingo, tem pela frente um clássico contra o Vasco - outro ameaçado pelo rebaixamento. Para esta partida, o Flamengo deverá promover a estréia do meia Souza - ex-Corinthians e São Paulo - e que estava no futebol russo.